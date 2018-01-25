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أخبار محلية - سياسية

رئيس الهيئة التشريعية القومية يزور ولاية شمال دارفور

التاريخ : 25-01-2018 - 07:58:00 مساءً
الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - تبتدر الهيئة التشريعية القومية في إطار الزيارات التفقدية لولايات السودان المختلفة خلال إجازة الهيئة بشقيها المجلس الوطني ومجلس الولايات بزيارة لولاية شمال دارفور تستغرق يومي 28-29 يناير الجاري؛ برئاسة رئيس الهيئة البروفيسور ابراهيم احمد عمر يرافقه خلالها نائب رئيس مجلس الولايات ورؤساء لجان الأمن والدفاع والتربية والصحة والإعلام والطاقة والتعدين بالمجلس الوطني ولجنة السلام بمجلس الولايات ومستشار رئيس المجلس الوطني والأجهزة الإعلامية .
ويجري الوفد خلال الزيارة لقاء مشتركا مع المجلس التشريعي للولاية ورؤساء الإدارة الأهلية برئاسة الولاية بالفاشر، إضافة لزيارته لجامعة الفاشر وعدد من مرافق الولاية ولقاءات الفعاليات المرأة والشباب والطلاب .
وسيعقد رئيس الهيئة والوفد المرافق بمحلية مليط لقاء جامعا مع قيادات العمل التنفيذي والأهلي والسياسي بالمنطقة .
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