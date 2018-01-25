حسبو يتفقد عدد من المنشآت الحيوية بمحلية بحرالعرب

بحر العرب 25-1-2018م (سونا) - شارك نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن خلال زيارته لمحلية بحر العرب فى الاحتفال بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الحيوية لعدد من المدارس بمحلية بحر العرب أولاد وبنات وافتتح مركز الأبرار الطبي الخيري، و8 منازل لأسر أبناء الشهداء وكلية الدراسات التنموية لجامعة الضعين بمحلية بحر العرب. وضع حجر أساس لمضمار سبدو للفروسية وحجر أساس لبنك الادخار والتنمية وحجر الأساس لاستاد بحر العرب الرياضي .

وأكد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن ورئيس لجنة جمع السلاح - خلال خطابه بمحلية بحرالعرب، أن عملية التنمية ماضية نحو الأفضل بصدد توفير الأمن والاستقرار بالبلاد؛ مؤمنا علي دور الحكومة في فرض هيبة الدولة تجاه الأمن، شاكراً قوات الدعم السريع لماقدموه من إنجازات، وأوضح خلال مخاطبته أنه لابد للمواطنين للوقف أمام كل من تسول له نفسه تجاه خراب البلد، ويجب على الموطنين الوقوف مع الجهات الأمنية من أجل حسم المتفلتين والمتربصين الذين لا قبيلة لهم ولا ينتمون إلا لمصالحهم .

ومن جانبه، حيث أشاد والي ولاية شرق دارفور العقيد أنس عمر بدور؛ كافة القوات الأمنية بما حققته من إنجازات خلال هذا العام في مجال بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. و امتدح قائد ثاني قوات الدعم السريع اللواء عبدالرحيم حمدان دقلو، قوات الدعم السريع لما قدمته القوات من تضحيات وانتصارات في كافة الملاحم على الصعيد الداخلي والخارجي. ومضى شاكراً جماهير محلية بحرالعرب لماقدموه من شهداء لهذا الوطن، وتكفل ببناء مستشفى لمحلية بحرالعرب وتوفير كافة مستلزمات الأجهزة المطلوبة من غرف عمليات

لإنسان المنطقة في جانب الصحة.

