الساعة الآن اليوم آخر تحديث 08:48:00 PM

أخبار محلية - سياسية

حامد ممتاز يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين

التاريخ : 25-01-2018 - 08:04:00 مساءً
الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - أكد حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، جاء ذلك لدى لقائه اليوم سفير الصين لدى السودان السيد لي ليان خه، وبحث اللقاء سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة .
من جانبه قدم السفير الصيني الدعوة للسودان للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة الصينية بكين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السودان بوصفه يمثل بوابة الصين في أفريقيا.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء