حامد ممتاز يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - أكد حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، جاء ذلك لدى لقائه اليوم سفير الصين لدى السودان السيد لي ليان خه، وبحث اللقاء سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة .

من جانبه قدم السفير الصيني الدعوة للسودان للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة الصينية بكين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السودان بوصفه يمثل بوابة الصين في أفريقيا.

