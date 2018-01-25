وكيل الخارجية يلتقي وكيلة وزارة الخارجية الكينية بنيروبى

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم بالعاصمة الكينية نيروبي بالسيدة مونيكا جمعة وكيلة وزارة الخارجية الكينية وذلك عصر الْيَوْمَ.

وتطرق اللقاء الى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين عبر تفعيل الآليات الثنائية بدءا بعقد لجنة التشاور السياسي برئاسة وكيلي الوزارتين؛ وكذلك عقد اللجنةً الوزارية المشتركة .

كما تطرق اللقاء الى أهمية تبادل الدعم بشأن القضايا الثنائية في المنابر الإقليمية والدولية وضرورة التنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .