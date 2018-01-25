السودان وجمهورية استونيا يوقعان مذكرة لاقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - وقع السودان وجمهورية إستونيا مذكرة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين اليوم بأديس ابابا ، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث وقع عن جمهورية السودان وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم أحمد غندور وعن جمهورية إستونيا وزير خارجيتها السيد سفن ميكسر .

وعقب التوقيع تم إجراء محادثات بين الجانبين شملت تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في الإقليم والعلاقات الأفريقية الأوربية.

كما قدم السيد الوزير تنويراً حول الأوضاع الداخلية بالسودان، مركزاً على فرص الاستثمار المتاحة، وكذلك تم التأكيد على التنسيق والتعاون وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

قدم السيد وزير الخارجية الدعوة لوزير خارجية استونيا لزيارة السودان، والذي قبلها وتم الاتفاق على تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.