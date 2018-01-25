وزير ديوان الحكم الاتحادي يجتمع بالقوى السياسية والحركات الموقعة على السلام بجنوب دارفور

نيالا 25-1-2018م (سونا) - عقدت اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجاته برئاسة الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الحكم الاتحادي مع هيئة الأحزاب السياسية الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور؛ عصر اليوم؛ بنيالا؛ بقاعة الخليفة عبد الله التعايشي حيث أكدت تمسكها بتنفيذ مخرجات الحوار والعمل معأ من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية .

وأشادت الدكتورة تابيتا بطرس التي تحدثت إنابة عن وفد اللجنة اللجنة العليا بتماسك وتوافق القوى السياسية بالولاية ، وبعدها عن الحزبية الضيقة، بجانب إسنادهم للجنة الحوار الوطني بالولاية، وأشارت الى أن اللجنة جاءت للاستماع إليهم عن قرب وبشفافية .

ودعت الأحزاب الى إسناد تنفيذ مخرجات الحوار بالأفكار والآراء والتوحد، فضلا عن العمل جميعا لإنجاح حملة جمع السلاح التى قطعت شوطا بجمع أكثر من (10) آلاف قطعة سلاح، أسهمت فى استقرار الولاية وتابعت، (أنا حسيت بالأمن من مطار نيالا بلد جميلة، والوالي له رؤى لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار اسندوا واحرسوا سلامكم ماتجرجروا الشارع حتى لو الاسعار زاد لتفويت الفرصة لأعداء السلام والمخربين ) مشددة على عدم الرجوع الى مربع الاحتراب والتفلتات، مؤكدة جاهزيتهم لتوفير كل الخدمات للمواطنين خاصة مشاريع المياه والكهرباء، وقالت تابيتا نحيي حكومة الولاية الرشيدة بقيادة المهندس آدم الفكي؛ على إنجازاتها التى تمت، مقدمة شكرها للوالي على الترتيب الجيد واللقاءات النوعية التى تمت.

ولفت دكتور الصادق الهادى المهدي عضو اللجنة الى أن مخرجات الحوار الوطني تهدف الى السلام والاستقرار والتنمية؛ بجانب إصلاح اقتصادي واجتماعي والخدمة المدنية، وقال الصادق إن اللجنة تعمل لمتابعة إنفاذ التوصيات لبرنامج حكومة الوفاق الوطني؛ على مستوى المركز والولايات، مؤكدا بأنه يمثل المخرج والحلول الناجعة لقضايا السودان، متعهدا بتحدي كل الصعاب من أجل تحقيقه.

وأضح والي جنوب دارفور أن اللجنة مهمتها متابعة إنزال مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن حكومته أطلعت اللجنة فى اجتماع مجلس الوزراء ولجنة الأمن بجانب اجتماع مديري عموم الوزارات، والمديرين التنفيذيين للمحليات على ماتم إنجازه حتى الآن بجانب استلامهم الموجهات لإنزالها.

فيما أكد ممثل الأحزاب السياسية كمال مصطفى تمسكهم بمخرجات الحوار الوطنى وإسناد لجنة الحوار بالولاية، لافتا الى وجود تعاون كبير مع حكومة الولاية، وأضاف أن الولاية تعافت تماما أمنيا، وتجاوزت كل قضايا الخلاف بين القبائل، وأوضح أن القوى السياسية لعبت دورا كبيرا فى التحقيق السلام الاجتماعي والعودة الطوعية خاصة فى شطاية وكيلا ومنطقة توربا .



