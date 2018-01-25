غندور يترأس وفد السودان فى إجتماعات لجنة الإتحاد الإفريقي الوزارية

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - ترأس البروفيسور إبراهيم أحمد غندور وزير الخارجية وفد السودان فى إجتماعات لجنة الإتحاد الإفريقي الوزارية المفتوحة العضوية بشأن المحكمة الجنائية الدولية والذى انعقد مساء اليوم الخميس والذى ترأسه وزير خارجية جمهورية بورندي الرئيس المؤقت للجنة، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي المُنعقدة خلال يومي 25 و 26 يناير 2018م بأديس أبابا - إثيوبيا .

وأكد الاجتماع على الموقف الإفريقي المتعلق بإنهاء الإجراءات ضد السيد رئيس الجمهورية المُشير عمر حسن أحمد البشير، وحث مجلس الأمن الدولي على سحب قضية إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية، كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للامتثال لمقررات الاتحاد الأفريقي حول المحكمة الجنائية الدولية .

وأكد الاجتماع على رفضه التام لاستهداف المحكمة للدول الأفريقية وتعطيلها للخطوات التى تتخذها الدول على المستوى الداخلى لتحقيق العدالة والمصالحات .

ودعا الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة فى التعامل مع المحكمة الجنائية؛ خاصة بعد الاستهداف الأخير لجمهورية بورندي وقبلها جنوب أفريقيا .

كما أكد الاجتماع على أهمية تقوية اتفاقية المقر الخاصة باستضافة القمم الأفريقية بما يضمن الحصانة الكاملة لرؤساء ووفود الدول المُشاركة في تلك القمم بشكل صريح وواضح.

ورحب الاجتماع بالقرارات التى اتخذتها بورندى وجنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ودعا الاجتماع الدول الأعضاء للتوقيع والمصادقة على بروتوكول مالابو الأساسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لتفعيل الآليات الأفريقية لتحقيق العدالة .