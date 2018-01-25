اللجنة العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى 62 لأعياد الاستقلال المجيد تختتم فعالياتها

الخرطوم 25-1-2018م (سونا) - اختتمت اللجنة العليا لاحتفالات أعياد استقلال السودان بنادي شباب الأمير بأمبدة فعالياتها اليوم بإشراف رئيس اللجنة العليا الأستاذ محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وبتشريف الأستاذ الفاتح عباس نائب الدائرة 11 وعدد من القيادات السياسية والشعبية والشرطية والأمنية وأمه جمع كبير من المواطنين .

واشتمل الحفل على أناشيد وطنية وأغانٍ حماسية وعروض تراثية ومسرحيات تاريخية ، كما تم تكريم رواد الاستقلال متمثلا في أسر عبد الرحمن دبكة و شاور محمد جمعة سهل والفكي الميراوي، وقال الأستاذ عابد سيد أحمد مدير الثقافة بالخرطوم إن الرواد الأوائل كان لهم دور كبير في استقلال السودان وهم يستحقون منا الكثير ومجّد كل الرعيل الأول.



