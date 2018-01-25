مجلس وزراء النيل الأزرق يجيز تقرير أداء وزارة الزراعة للربع الأخير من العام 2017

الدمازين 25-1-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق اليوم إجتماعه الدوري بقاعة الشهيد المشير الزبير محمد صالح بالأمانة العامة لحكومة الولاية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بلال بلعيد الوالي بالإنابة وزير الصحة بالولاية .

وأوضح الأستاذ عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ(سونا) أن المجلس أجاز تقرير الأداء بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات للربع الأخير من العام السابق 2017م مع الإشادة بالتقرير، وأضاف أن التقرير تضمن أهم الإنجازات التي تحققت بوزارة الزراعة خلال الربع الأخير من العام السابق 2017م في مقدمتها تأهيل البنيات التحتية من خلال تدشين الآليات الزراعية في إطار برنامج الحلول المتكاملة، الى جانب تنفيذ حصاد المياه ومسوحات وتقديرات المساحات التي تمت زراعتها بالقطاع المطري وتنفيذ تجربة الزراعة الحافظة بالمحليات؛ والتي حققت معدل إنتاج تراوح ما بين (10 الى 17) جوالا للفدان .

وأضاف أن تقرير وزارة الزراعة كشف عن مساهمة الوزارة في تطبيق منهج مدارس المزارعين؛ تعزيزاً لبرامج رفع الوعي لدى المزارعين وزيادةً للإنتاجية بالولاية، مضيفاً أن التقرير تناول الجهود التي تمت على صعيد الاهتمام بتقنين الجنائن والمترات، واستزراع أشجار الفواكه الاقتصادية بالتركيز على مشروعات المرأة في مجال الحدائق المنزلية .

وأبان أن المجلس أشاد بالمنجزات التي تحققت في مجال مكافحة الآفات الزراعية وآفات المخازن بنسبة بلغت 90% الى جانب الاستمرار في تأهيل مركز التدريب على التقانات الزراعية بمنطقة أقدي ومتابعة التعديات على المسارات ودعم البحوث الزراعية والبيطرية على مستوى المحليات، مبيناً أن المجلس أشاد بالدعم الاتحادي الى جانب التوجيه بضرورة العمل على دعم برامج التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات الصلة .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس قد أرجأ التداول حول خدمات التأمين الصحي الخاصة بالدستوريين الى الجلسة اللاحقة، وأبان أن المجلس كان قد أجاز في مستهل جلسته قرارات وتوجيهات الجلسة السابقة.