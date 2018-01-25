المجلس القومي لمكافحة التصحر بشمال كردفان يدعو لاهمية صياغة الخطة الوطنية للتصحر

الابيض 25-1-2018م (سونا) - دعا د.عبد العظيم ميرغني ابراهيم؛ الأمين العام للمجلس القومي لمكافحة التصحر استقطاب جهود وطنية لصياغة الخطة الوطنية من خلال تحديد حالة ودوافع أسباب التدهور وتحديد الأهداف الوطنية، جاء ذلك خلال مخاطبته الورشة التشاورية الجهوية الثالثة لمراجعة وتحديث الخطة القومية لمكافحة التصحر بشمال كردفان؛ التي نظمها المجلس القومي لمكافحة التصحر بقاعة البحوث الزراعية بمشاركة غابات شمال وغرب وجنوب كردفان والمنظمات غير الحكومية، ومديري إدارات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية وجامعة كردفان، والمهتمين بالبيئة ورئيس لجنة الزراعية بالمجلس.

وشدد عبدالعظيم على ضرورة المحافظة على الغطاء الغابي بما يحفظ التوازن البيئي ويسهم في تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع الزراعي والولايات بصورة عامة.

من جانبه أكد المهندس مسعود محمد مسعود مدير عام وزارة الزراعة والثروةالحيوانية والتنمية الريفية أن الحاجة ملحة لمعرفة ومتابعة حركة زحف الرمال لقيام المصدات الطبيعية لكبح التصحر، داعيا الى التعاون كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والمجتمعات المحلية لمنع مد التصحر من خلال تطبيق الطرق النموذجية لمكافحة التصحر.

في ذات السياق؛ أشار المهندس محمدين الأمين محمدين مدير الغابات بشمال كردفان؛ الى ضرورة العمل على زيادة الرقعة الخضراء من خلال تبني أي مبادرة تساعد في زيادة عدد الأشجار من خلال التعاون في مجال الحماية البيئية ورفع الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

