حسبو يخاطب اللقاء الحاشد بمحليه ياسين بشرق دارفور

ياسين - شرق دارفور 25-1-2018م (سونا) - خاطب نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن عند اللقاء الحاشدة بمحليه ياسين مؤكدا حرص الدولة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ ورعاية عدد من المشروعات الخدمية بمحلية ياسين . ودعا سيادته مواطني المحلية لدعم نفير وإعمار العودة الطوعية. كما دعا سيادته حكومة الولاية لمتابعة وتنفيذ قرارات الصلح الذي تم التوقيع عليه في محلية شعيرية مؤخراً .

في ذات السياق؛ أثنى والي ولاية شرق دارفور الأستاذ انس عمر محمد جهود حكومة محلية ياسين التي بذلتها في سبيل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتوطين الأمن بالمحلية، وأشاد بتعاون مواطني محلية ياسين مع الأجهزة الأمنية والشرطية في عملية جمع السلاح، ووصف مواطني المحلية ياسين بالمنتجين وأهل السلام والاستقرار والتنمية.

وأشار الوالي إلى أن هذا العام هو عام العبور؛ وذلك في مجال تقديم خدمات التنمية .

وأعرب وزير الثروة الحيوانية الاتحادية الأستاذ بشارة جمعة أرور عن سعادته لاختفاء الظواهر السالبة التي تهدد أمن المواطنين وجهود الأجهزة الأمنية في عملية جمع السلاح، وتقنين العربات غيرالمقننة مؤكداً أن وزارته ستوفر كافة الخدمات البيطرية للولاية، وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جانبه اكد معتمد محلية ياسين يوسف إبراهيم محمد أن عملية جمع السلاح مازالت مستمرة بمرحلتيها الطوعية والقسرية مما أسهمت في استتباب الأمن، وثمن المعتمد مجهودات حكومة الولاية في دعم مشاريع التنمية والاستقرار في الولاية.