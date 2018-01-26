أمريكا تثير المخاوف من حرب تجارية مع وصول ترامب إلى دافوس



دافوس 26 - 1 - 2018 ( رويترز ) - بعد يوم من تصريحاته التي رحب فيها بانخفاض الدولار، مما أدى إلى هبوط العملة الأمريكية، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تسعى لخوض حروب تجارية، لكنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية.

وفي مؤتمر صحافي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، قلل منوتشين من شأن تصريحاته التي أدلى بها يوم الأربعاء بأن انخفاض الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة لأنه مرتبط بالتجارة والفرص، قائلا إن تصريحاته «متوازنة ومتسقة».

وتنظر الأسواق إلى هذه التصريحات على أنها خروج عن السياسة التقليدية الخاصة بالدولار الأمريكي. وأثارت هذه التصريحات تحذيرات مبطنة من جانب وزراء المالية الأوروبيين في وقت وصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دافوس للترويج لسياسة «أمريكا أولا».

وقال منوتشين للصحافيين «في الحقيقة، اعتقدت أن تصريحاتي بشأن الدولار كانت واضحة تماما أمس… ظننت في الواقع أنها متوازنة ومتسقة مع ما قلته سابقا من أننا لسنا قلقين من مستوى الدولار في المدى القصير».

وأضاف أن هناك «مميزات ومساوئ لمستوى الدولار في الأجل القصير»، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد منافسة اقتصادية عادلة.

وتابع قائلا «نريد تجارة حرة وعادلة ومتبادلة. لذا أعتقد أن الأمر واضح جدا. لا نتطلع إلى الدخول في حروب تجارية. وعلى الجانب الآخر نسعى إلى الدفاع عن مصالح أمريكا».

لكن وزراء مالية فرنسا وإيطاليا عبروا عن قلقهم بشأن تصريحات منوتشين التي دفعت الدولار للانخفاض إلى أدنى مستوى في عدة أعوام.

وقد يضر صعود اليورو، الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل الدولار، الاقتصاد الأوروبي حيث يجعل صادرات الاتحاد أقل قدرة على المنافسة. ويهدد أيضا بتعقيد خروج البنك المركزي الأوروبي من السياسة النقدية شديدة التيسير التي دامت أعواما.

ف ع