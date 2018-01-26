وزير سعودي: المجال مفتوح لارتفاع أسعار النفط لضخ استثمارات جديدة



الرياض 26 - 1 - 2018 ( الأناضول ) قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المجال مفتوح لارتفاع إضافي في أسعار النفط، إلى مستوى يطمئن المستثمرين قبل ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة CNBC عربية، الخميس، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في “دافوس السويسرية: “الاستثمار في قطاع النفط تراجع لأقل من النصف، مقارنة بمستواه قبل أربع سنوات.. لم يعد للمستوى الطبيعي إلى الآن رغم صعود الأسعار”.

وصعدت أسعار النفط الخام خلال تداولات يوم الخميس، وتجاوز خام برنت القياسي حاجز 71 دولاراً للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.

وزاد وزير الطاقة السعودي: لا يمكن التحكم في سعر النفط، لكن الأسواق هي من تتحكم.

وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون في يناير/ كانون ثاني 2017، خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط؛ وينتهي الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ف ع