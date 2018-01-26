تيريزا ماي تعتزم مراقبة البيتكوين “بكل جدية”



دافوس 26 - 1 - 2018 (د ب أ) أكدت رئيسة وزراء بريطانيا أنها ترى في عملة بيتكوين الإليكترونية مشكلة جديرة بالاهتمام.

وقالت تيريزا ماي في تصريح لقناة بلومبرج الأمريكية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم الخميس في مدينة دافوس السويسرية إن على بريطانيا وغيرها من الدول متابعة المخاطر “بكل جدية”.

وحذرت ماي من أن العملات الرقمية يمكن أن تستغَل من قبل مجرمين وقالت إنه وفي ضوء الإرهاب ونشر المشاهد الإباحية مع الأطفال يجب أن تدرك شركات التقنية مسؤوليتها الاجتماعية.

وتعتبر بيتكوين أقدم وأشهر عملة رقمية من بين هذه العملات التي أصبح عددها يربو كثيرا على ألف عملة رقمية.

وارتفعت قيمة الكثير من هذه العملات العام الماضي حيث صعد سعر بيتكوين على سبيل المثال من ألف دولار إلى قرابة 20 ألف دولار.

ولكن هذا الصعود غير المسبوق توقف قبل بضعة أسابيع وذلك بعد تعالي الأصوات المنادية بإخضاع هذه العملة لضوابط قانونية.

وأصبحت هذه العملة تواجه قيودا متزايدة في أهم معاقلها وهي الصين وكوريا الجنوبية.

كما تعالت الأصوات في أوروبا من قبل رؤساء البنوك المركزية والسياسيين بإخضاع العملات الرقمية للضوابط الحكومية.

ف ع