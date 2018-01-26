دبلوماسي أمريكي : 400 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إعمار العراق بالكويت



بغداد 26 1 - 2018 (د ب أ ) -أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق دوجلاس سليمان يوم الخميس أن 400 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي سيعقد منتصف شباط /فبراير المقبل في دولة الكويت.

وقال السفير سليمان ، خلال اجتماعه بوزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي ، إن “الولايات المتحدة الامريكية ستكون داعمة بقوة لمؤتمر الكويت وحشد الدعم الدولي للعراق للحصول على الدعم المطلوب”.

وأضاف :”هناك أكثر من 100 شركة أمريكية كبيرة على استعداد للدخول والاستثمار في العراق ، وهناك أكثر من 400 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر الكويت لإعمار العراق”.

وأوضح أن بلاده “مستمرة في دعمها لجهود الحكومة العراقية لتوفير الاستقرار للنازحين العائدين إلى مناطقهم لاسيما في مدينة الموصل ، فهناك حوالي 400 الف نازح مازالوا يقطنون في المخيمات هم بحاجة إلى تأهيل مساكنهم ، وتوفير المتطلبات الاساسية للحياة”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة العراقية في اقامة الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ودعم مفوضية الانتخابات في اداء مهامها لإنجاح هذه الانتخابات”.

من جانبه ، قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي إن “الحكومة العراقية أكملت استعداداتها لعقد المؤتمر إذ سيتم عرض الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار المناطق المحررة ، بالإضافة إلى تقرير شامل بحجم وتقييم الأضرار التي لحقت بتلك المناطق بالإضافة إلى ملف يمثل الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق” .

وأضاف أن “مرحلة إعادة الإعمار ستعتمد بنحو كبير على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وعلى الدول الصديقة ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم الدعم للعراق في عمليات إعادة الاعمار بمستوى الدعم الذي قدمته خلال مرحلة الحرب ضد داعش وتحرير الأرض “.

وذكر الوزير العراقي أن “الوضع الأمني في عموم العراق الآن أفضل ، ولكننا بحاجة إلى أمن مستدام في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية من أجل إعادة بناء المجتمع بنحو سليم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة واستيعاب الشباب من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم “.

وقال إن “الوزارة حددت القطاعات ، وأولويات المشاريع للمرحلة المقبلة ، ورسمنا خارطة واضحة المعالم للاستثمار الذي يمكن أن يلبي حاجات التنمية والمجتمع ، وهناك رغبة كبيرة لدى الكثير من الشركات العالمية للدخول والاستثمار في العراق على وفق أساليب جديدة ومتطورة بعيدا عن الأساليب التقليدية ، وسيكون الاستثمار وفقا للشروط التفضيلية ، وفي جميع المجالات ومنها السكك الحديد والطرق والمدارس والمستشفيات والفوسفات والرمل الزجاجي والكبريت والغاز.

ولفت إلى أن الطرفين درسا تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال توريد القمح والرز الأمريكي للعراق ، وستصل أول شحنة من مادة القمح قريبا فيما سيتم الإعلان عن مناقصات جديدة خلال الايام القريبة المقبلة .

ف ع