اليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار( بيئة أعمال آمنة للتنمية الاقتصادية )



الخرطوم 26-1-2017(سونا)- تحتفل الجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف السادس والعشرين من يناير من كل عام تحت شعار (بيئة أعمال آمنة للتنمية الاقتصادية) .

وفى الشأن ذاته دعا مايكل ميكوريا الامين العام لمنظمة الجارك العالمية للاهتمام بالبيئة الامنة فى التجارة المشروعة والتي تتطلب سلسلة تزويد امنة لازدهارها وفق معايير التجارة والتي تتمثل في استخدام ادارة المخاطر والمعلومات الالكترونية وتقنية التسهيل دون تدخل وضوابط التصدير والتبادل السلس للمعومات والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص .

واكد ان الجمارك تلعب دورها هاما لتحقيق تجارة امنة ومستقرة من خلال عملها في تنسيق الاجراءات بين الادارات ذات الصلة بالعمل الجمركي .

واوضح ان مفهوم (الجمارك الرقمية) لمنظمة الجمارك العالمية وعملها في التجارة الالكترونية من المكونات الرئيسية في هذا البعد الجديد للأمن واعتماد نهج متعدد الأوجه لمكافحة الفساد وتحسين النزاهة.

بجانب معالجة التحديات المتعلقة بأمن الحدود ومراقبة الركاب ومكافحة الكيماويات التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أجهزة التفجير المرتجلة، مراقبة التجارة الإستراتيجية، مكافحة الاتجار في الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب.

وقد خطت الجمارك السودانية خطوات حثيثة في هذا المجال وذلك بعقد عدد من الشراكات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي ومثال علي هذا عقد شراكة من اتحاد اصحاب العمل بكل فروعة والربط الشبكي بين الجهات ذات الصلة بالعملية التجارية .

اما في جانب التصدي للفساد تعمل هيئة الجمارك السودانية علي تطبيق تشريعات واضحة وشفافة خاصة بالتوعية الجمركية، في جانب التقييم ودفع الرسوم يراعي فيها ايضا توحيد الاجراءات . وبذلك تساعد الادارات الجمركية منسوبيها فى تعزيز النزاهة في العمل الجمركي بما يحقق العدالة والتزام الصدق في التعامل مع العميل .

والتركيز على الاجراءات والتشريعات والقوانين التي تجعل بيئة الاعمال اكثر استقرارا كي تدفع بالتنمية .

ف ع

