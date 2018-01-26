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أخبار محلية - اقتصادية

المؤتمر القومي للثروة الحيوانية منتصف فبراير المقبل

التاريخ : 26-01-2018 - 12:25:00 مساءً
الخرطوم 26-1-2017(سونا) - اكدت اللجنة العليا للمؤتمر القومي للثروة الحيوانية المزمع عقده فى الفترة من 17 - 18 فبراير المقبل اكتمال الترتيبات لانعقاد المؤتمر وعبرت عن توقعها بان يساهم فى تطوير ونهضة القطاع .

و اطلعت اللجنة العليا في اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور/جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الخيوانية الرئيس المناوب للجنة علي الترتيبات الجارية وسير عمل اللجان الفرعية حول التحضيرات والتقارير النتغلقة بقيام المؤتمر.


و اكد رابح اهمية انعقاد اللجنة بصورة دائمة للمتابعة الكاملة حول تجويد العمل خلال الفترة المتبقية و عبر عن امله بان يخرج المؤتمر بتوصيات ومحاور اقتصادية واجتماعية مهمة تدفع لتطوير ونهضة القطاع.
م ع \ م ع
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