تواصل الزيارات لجناح ولاية سنار بمعرض الخرطوم



الخرطوم 26-1-2017(سونا) - تواصلت زيارات القيادات من أبناء ولاية سنار لجناح الولاية بمعرض الخرطوم الدولي .

حيث زاره اليوم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري البروفيسور أزهري خلف الله عبد الرحمن ووزير الزراعة الاسبق د. رضوان محمد أحمد معربين عن سعادتهما بما يقدم من عروض وتمنوا المزيد من الترويج للولاية وتمكينها من فتح أبواب الاستثمار .كما زار المعرض مندوب السفارة الالمانية لمعرض الخرطوم واطلعا على النشاط المصاحب . وقدمت ولاية سنار الدعوة لأبنائها بالخرطوم والولايات لحضور ليلتها الثقافية المقامة الاحد القادم بمسرح الولايات .

واستضاف المسرح الرئيس الفنانة ندى القلعة وشهد المسرح تقديم جوائز قيمة برعاية عفراء مول ومطاعم بيتزا بالنزهة .

ف ع

