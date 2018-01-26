ورشه تدريبية بوزارة الزراعه والثروه الحيوانية بسنار حول تدهورالغابات والمراعي



سنجه 26-1-2017(سونا) - دعا البروفيسور حسن عثمان النور الخبير فى مجال الغابات للعمل الاستراتيجي والتعاون مع الجهات المختصة لوضع حد لتدهور الغابات ، مشيرا إلى أن القطع الجائر للاشجار يؤدي إلى تدهور الغابات وانتشار الزحف الصحراوى .

جاء ذلك ضمن الورشه التدريبية لموظفي الغابات و مدراء إلادارات بوزارة الزراعة في محاضره عن تقييم الغابات ودورها في تحسين البيئة .

وشدد على حصر ما يمكن عمله في أربعة محاور تشمل الإهتمام بمصانع الاسمنت و توفير الغاز وترشيد قطع الغابات وتنظيم البنية التحتية وحصر استخدام الأراضي .

واكدا بان هنالك منظومات نهريه ووظائفها حمايه مساقط ومجاري المياه والتنوع الاحيائي والحياه البرية. وابان ان الغابات تسهم فى تحقيق العديد من الفوائد ومن اهمها انتاج الخشب المنشور في كل من السوكي ودوالنيل وابوحجار . مشيرا إلى أهمية الغابات فى توفير الطاقه من حطب وحريق بجانب المرعي و الظل ومواد البناء والمناحل والمنتجات الغابية المختلفة بجانب الصمغ العربي الذي يعد اهم مورد للغابات..

إلى ذلك قال السيد بشير العاقب مدير الشؤون المالية والإدارية بان المساحات المزروعة بالغابات تصل الي 40% من حزم طولية وعرضية للمحافظة على البيئة مشيرا إلى الانتشار الواسع للغابات الشعبية ونشر الزراعات التقليدية مناشدا جميع مواطني ولاية سنار بالاهتمام بزراعة الاحزمة الغابية

فيما أكدت دكتورة امنه عوض مدير عام وزاره الزراعه والثروه الحيوانية والري ان الغابات تعمل علي خفض الانبعاثات الناتجة عن ازاله وتدهور الغابات وعزت تدهور الغابات بالسودان لانعدام المرعي والقطع الجائر للاشجار واكدت ان سنار تمتاز بالمناخ الذي يساعدها علي نجاح انتشار الغابات بصوره كبيرة بولاية.

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