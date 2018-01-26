وزير الإستثمار والسياحة بالبحر الأحمر:معرض الخرطوم يسهم فى الترويج للفرص الاستثمارية بالولاية



الخرطوم 26-1-2018 ( سونا) - قال الأستاذ محمد الحسن الطاهر وزير الإستثمار والسياحة بولاية البحر

الأحمر ان الولاية لها من الأسباب والدواعي التي تجعلها في مقدمة الولايات من حيث الإستثمار والسياحة لارتباطها بالطرق البرية مع دول الجوار مصر واثيوبيا والميناء النهري الذي يربطها مع الدول الأخرى وكذلك الطرق المعبدة والسكك الحديدية التي تربطها بجميع ولايات السودان خاصة العاصمة ذات الثقل الإقتصادي.

جاء ذلك لدى لقائة اليوم بمعرض الخرطوم الدولي في اللقاء التفاكري مع الخبراء الإقتصاديين لبحث الفرص والإمكانيات المتاحة بالولايات.

وفي تصريح ( لسونا ) اكد الوزير الإستمرار على إقامة مثل هذه الفعاليات للتعريف بكل الفرص الإستثمارية وإمكانيات السودان والميزات النسبية الموجودة لعكسها للدول المشاركة وجذب المستثمرين على ان تتكامل كل الولايات في مابينها لتخلق بنية إقتصادية قوية للعمل على زيادة الدخل القومي ومعالجة العجز في ميزانية المدفوعات التي تؤدي إلى الرفاه الإقتصادي .

واضاف قائلا" ان السودان يمتاز ببيئة جغرافية بها العديد من المناخات في الولايات المختلفة وكل المتطلبات السياحية إذا احسن في التعريف عنها.

وإستعرض بعض المشروعات المستهدف إقامتها بالولاية متمثلة في إقامة المناطق الحرة نسبة لوقوع الولاية على شريط البحر الأحمر وإرتباطها بالنشاط الإقتصادي العالمي من حولها وتشجيع وجذب التجار والمستثمرين من الدول الأخرى، بجانب تميزها بصناعة الإطارات والزيوت النباتية المختلفة وصناعة الأسمنت بأركويت وكذلك الصودا الكاوية بإعتبارها مادة اساسية في الكثير من الصناعات والمدخل الأساسي بها الملح المتوفر بالولاية وإستخراج المعادن مثل الذهب وخلافها من المشروعات.

وثمن سياته الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في دعمها المستمر لإقامة تلك الفعالية التي تعتبر مدخل اساسي للمستثمر الأجنبي من خلال التعرف على كافة الإمكانيات والفرص المتاحة وعكس الثقافة والتراث السوداني لجذب السياحة.

ف ع



