أنظمة الدايت منخفضة الكربوهيدرات تزيد من خطر العيوب الخلقية





نيويورك26-1-2018م (أ ش أ) -- حذرت دراسة طبية أجريت في جامعة "نيويورك"،من أن خلو الحميات الغذائية من العناصر الكربوهيدراتية لدورها السلبي في زيادة مخاطر ولادة أطفال يعانون من تشوهات خلقية، كالشفة الأرنبية والإعاقات الأخرى .

وأظهرت الأبحاث أن النساء اللاتي التزمن بحمية غذائية منخفضة العناصر الكربوهيدراتية وحوامل بالفعل، يصبحن الأكثر عرضة بنسبة 30 % لخطر إنجاب أطفال تعاني من عيوب خلقية، مثل الشفة الأرنبية وغيرها من التشوهات.



وأكدت النتائج المتوصل إليها أهمية حصول المرأة الحامل على الكثير من حمض الفوليك الغذائي، وهو أمر أساسي لتطوير العمود الفقري للطفل والجمجمة.

وأشارت الدراسة الحديثة إلى أن النساء اللاتي حذفن العناصر الكربوهيدراتية من نظامهن الغذائي عانت أطفالهن من تشوهات خلقية بمعدلات أعلى من النساء اللاتي حرصن على تناول هذه العناصر الغذائية الهامة.

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