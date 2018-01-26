شركة التأمين الاسلامية تؤكد دور المعارض فى نشر ثقافة التامين

الخرطوم 26-1-2018 ( سونا)- اكدت شركة التأمين الاسلامية دور المعارض الكبير والفاعل فى نشر ثقافة التامين فى السودان .



و قال زين العابدين الدسوقي رئيس قسم التسويق فى تصريح (لسونا) ان الشركة تؤمن بدور المعارض فى توصيل افكار واهداف التامين والتى تعتبر استحقاق ومطالبات تقف مع المؤمن عليه بالسرعة المطلوبة وقت النازعة او الواقعة .



وقال حسب استراتيجية الشركة للفترة 2016 -2020 ستكون الاولى فى مجالها ان الشركة في عام 2015 حازت على جائزة الجودة من المعهد البريطاني وشهادة الايزو عام 2016 وشهادة الجودة والتميز المؤسسي.



واوضح ان الشركة تقدم كافة انواع التامينات فى سوق التامين السوداني





يذكر ان شركة التامين الاسلامية اسست عام 1979 كاول شركة تامين اسلامية فى العالم تتبنى التامين التعاوني الاسلامي .

