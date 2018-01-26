الفلبين تتأهب لإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب بركان مايون



ليجازبي سيتي(الفلبين) 26-1-2018م (رويترز) -- قالت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين اليوم الجمعة إن السلطات تتأهب لاحتمال إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق الواقعة حول بركان جبل مايون الذي أدت ثورته إلى نزوح أكثر من 81 ألف شخص وتكدس أعداد كبيرة من السكان في ملاجئ الإيواء.



وذكر خبراء أن مستوى التحذير من ثوران بركان مايون الواقع في إقليم ألباي بوسط الفلبين ما زال عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى للتأهب، وأن البركان يواصل قذف حمم ورماد ومواد أخرى شديدة السخونة.

وقالت رومينا ماراسيجان المتحدثة باسم وكالة مكافحة الكوارث ”نستعد لثلاثة أشهر“ من الطوارئ مشيرة إلى أوضاع مماثلة حدثت خلال ثورات سابقة لهذا الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا.وأضافت أن النازحين قد يضطرون للبقاء في مراكز الإيواء خلال تلك الفترة.



وما زال الطعام والمواد التموينية الأخرى كافية ولكن القلق يتزايد بشأن الأوضاع الصحية والمتعلقة بالنظافة العامة في كل مراكز الإيواء البعيدة عن منطقة الخطر والتي يبلغ عددها 69 مركزا.