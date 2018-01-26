الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:34:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

وزير المالية بنهر النيل :الاقبال الكبير لمعرض الخرطوم مؤشر ايجابي للبحث عن فرص استثمارية

التاريخ : 26-01-2018 - 03:16:00 مساءً
الخرطوم 26-1-2017(سونا) - قال الاستاذ عثمان يعقوب وزير المالية ولاية نهر النيل ان الاقبال الكبير الذي شهدته الدورة الحالية لمعرض الخرطوم الدولي والمشاركة الخارجية يعد مؤشر للبحث عن فرص استثمارية.

وقال في تصريح (لسونا ) ان مشاركة الولاية المستمرة فتحت فرصا تجارية واستثمارية كبيرة حيث تستثمر اكثر من 21 دولة مشيرا الي ان الهدف من المشاركة هو تبادل المعلومات والمنافع مع الدول الأخرى

واوضح سيادته انه تم عقد عدة اتفاقيات ولقاءات مع رجال المال والاعمال من الامارات والسعودية وان الولاية وضعت خارطة للاستثمارات تم طرحها على هذة الدول.

واشاد سيادته بتنظيم وترتيب المعرض من قبل الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة خاصة جناح الولايات.

واقترح تنظيم المعرض كل عام في و لاية من الولايات للتعريف بامكانياتها وارضاء المواطن .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء