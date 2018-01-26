عبدالماجد ينفي اتجاه البرلمان لتسمية زعيم معارضة

الخرطوم 26-1-2018م (سونا) - نفى مستشار رئيس المجلس الوطني دكتور عبدالماجد هارون الحديث عن سعي المجلس الوطني لتسمية زعيم معارضة، مؤكدا أنه لم تجر أي مشاورات في هذا الخصوص، و أن الأمر يتعلق بمقترحات تعديل لائحة المجلس الوطني.



وقال انه و حسب نص اللائحة نفسها يجوز لكل 20 عضوا أو أكثر ان يتقدموا بمقترح تعديل، وقال بناء على إعلان رئيس المجلس بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بمقترح تعديل اللائحة تقدمت مجموعات بتعديلات مختلفة منها استحداث منصب زعيم معارضة.



وأكد عبدالماجد إن هذه التعديلات مجرد مقترحات تم عرضها على لجنة قيادة المجلس الوطني، وبعد التداول حولها تمت إحالتها للجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني لتقديم الرأي حولها بغية رفعها للمجلس الوطني في دورته المقبلة للتأمين عليها وإجازتها أو رفضها .



هذا وقد وجه رئيس البرلمان بإتاحتها لجيمع أعضاء المجلس.



وأشار هارون لمقترحات أخرى مختلفة تستهدف تعديل اللائحة بغرض تطوير الأداء واستيعاب الملاحظات التي نتجت عن الممارسة خلال الدورة الماضية، وقال مستشار الرئيس أن الجهة صاحبة السلطة في اتخاذ القرار هو المجلس الوطني الذي لم يعرض عليه الأمر حتى الآن، مما يؤكد عدم صحة ما أثير من حديث بشأن استحداث منصب زعيم معارضة .