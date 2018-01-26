مجلس دينكا ابيي يرحب بقرارات رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج التركيزي

الخرطوم 26-1-2018 (سونا)- رحب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بقرارات المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية / بتاريخ 24 /1 /2018 و القاضية بتكوين خمسة مجالس سيادية لتنفيذ البرنامج التركيزي و لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.



ويرى المجلس الأعلى - في بيان له - أن هذا القرار جاء معبرا وموفقا من بغرض رفع الإنتاج و الإنتاجية وتسريع وتيرة العمل في مناحي البلاد الداخلية والخارجية؛ سواء كانت تنفيذية وتشريعية وأمنية وسياسية والسلام الاجتماعي والعلاقات الخارجية وأضاف البيان أن هذا سينعكس على الوطن والمواطن



وثمن المجلس الأعلى الاستراتيجية التي انتجهتها القيادة لتكوين تلك المجالس وأعضائها، من حيث التخصصية والخبرات والاتجاهات لإيجاد الحلول الناجحة والناجعة لتلك المشكلات والتحديات التى تواجهها البلاد.



وحيا الأستاذ فدانق كوال نقور الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا ابيي المجلس القيادة لظهور منطقة أبيي بقوة في عضوية تلك المجالس وخاصة المجلس الأعلى للسلام و الوحدة في شخصية الأستاذة ايوين زكريا أتيم، مما يؤكد أن أبيي باقية في الخارطة السودانية ولا يمكن التنازل عنها أبدا.