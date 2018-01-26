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وزير الطاقة السعودي يناقش سوق النفط مع رئيس الوزراء العراقي

التاريخ : 26-01-2018 - 09:07:00 مساءً

الرياض 26-01-2018م (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة إنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وناقشا دور العراق في الاتفاق العالمي لخفض انتاج النفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الخام.

وفي حسابه على تويتر، قال الفالح إنه والعبادي ناقشا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين المنتجين للنفط، واستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعة وتشجيع الصادرات في كل من البلدين.

واجتمع الاثنان أثناء مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا.

والسعودية والعراق هما أكبر منتجين للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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