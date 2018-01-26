الأردن ينهي دعم الخبز، بما يضاعف بعض الأسعار، لمساعدة مالية الدولة

عمان 26-01-2018م (رويترز) - قال الأردن يوم الجمعة إن قرارا بإنهاء دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المئة سيدخل حيز النفاذ يوم السبت، في أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.



وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج الصغير 60 بالمئة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 في المئة إلى 0.32 دينار. ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.



وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.



وهذه الخطوة التي يبدأ سريانها بعد منتصف الليل، هي أول زيادة كبيرة لأسعار الخبز منذ عام 1996. وكان تحرك لرفع الأسعار في ذلك الوقت قد أثار اضطرابات مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة.



وتأتي بعد عشرة أيام من إعلان مجلس الوزراء الأردني حزمة إصلاحات تشمل زيادات في الضرائب أوصى بها صندوق النقد، يقول إنها أساسية لخفض تدريجي ضروري لدين عام قياسي من أجل إعادة الاقتصاد الذي تضرر من حرب في المنطقة إلى النمو.



ورغم أن رفع الدعم عن الخبز لم يطلبه صندوق النقد هذه المرة، إلا أن الصندوق دأب على القول بأن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية.



وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن تأجيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لتوليد إيرادات إضافية سيزيد حاجات التمويل المرتفعة بالفعل ويهدد بالإضرار بمالية الدولة.



(الدولار = 0.7090 دينار أردني)



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