وزير الخارجية يترأس وفد السودان في اجتماعات وزراء خارجية إقليم  شرق أفريقيا بأديس أببا

الخرطوم في 26/1 (سونا) - ترأس وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، صباح الْيَوْمَ الجمعة ، وفد السودان المشارك في اجتماعات وزراء خارجية إقليم شرق أفريقيا وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا ،

هدف الاجتماع الى تنسيق المواقف والأدوار بين دول الإقليم في المحافل الدولية.



في بداية الإجتماع قدم السادة الوزراء الشكر لجمهورية جيبوتي لتقديم الدعوة لحضور الاجتماع بوصفها عميداً لإقليم شرق إفريقيا مشددين على أهمية الاجتماع وضرورة الحرص على عقده بشكل دوري خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق بين دول الإقليم.



تطرق الاجتماع إلى ضرورة دعم رواندا التي ستترأس الإتحاد الأفريقي للعام 2018 كممثل لإقليم شرق أفريقيا، وفِي هذا الإطار عبرت جميع دول الإقليم عن كامل دعمها لجمهورية رواندا ولرئيسها بول كيجامي وأنها ستظل بجانبه لتنفيذ رؤيته في إصلاح القارة.



كما أشاد الاجتماع بأثيوبيا لتنازلها لصالح جيبوتي ورواندا في التنافس على مقعدي إقليم شرق أفريقيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي لتحقيق الاجماع على مستوى الإقليم.





