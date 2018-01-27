البنك المركزي الأوروبي: توقعات بارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات على المدى القريب



بروكسل 27 - 1 - 2018 (د ب أ)- نشر البنك المركزي الأوروبي دراسة اقتصادية توقعت ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بشكل يفوق التوقعات السابقة.

وجاء في دراسة المحللين الاقتصاديين المحترفين أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالنسبة لعام 2018 من 4ر1 بالمئة إلى 5ر1 بالمئة، كما يتوقع ارتفاع التضخم بالنسبة لعام 2019 من 6ر1 بالمئة إلى7ر1 بالمئة، وأن تصل نسبة التضخم في 2020 إلى 8ر1 بالمئة.

ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم على المدى الأطول ثابتة عند نسبة 9ر1 بالمئة.

أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا بحيث تصل إلى 4ر8 بالمئة في 2017 وإلى 9ر7 بالمئة في 2018 ثم إلى 6ر7 بالمئة في عام .2019

وأجريت الدراسة خلال الفترة ما بين 5 و11 كانون ثان/يناير الجاري.