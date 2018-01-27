انخفاض العجز التجاري في مصر 25% خلال 2017



القاهرة 27 - 1 - 2018 ( رويترز ) - قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في بيان يوم الجمعة ان العجز في الميزان التجاري للبلاد انخفض 25 في المئة خلال عام 2017 على أساس سنوي، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات.

ونقل البيان عن قابيل قوله ان الصادرات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بلغت عشرة في المئة على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 22 مليارا و417 مليون دولار من 20 مليار و409 ملايين دولار في 2016.

وأشار البيان إلى أن الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والحاصلات الزراعية كانت أبرز القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.

في المقابل، ذكر الوزير أن الواردات انخفضت 14 في المئة خلال الفترة ذاتها إلى 56 مليارا و814 مليون دولار مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار في العام السابق.

وأضاف أن أكبر عشر أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017 هي الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، بقيمة إجمالية بلغت 11 مليارا و855 مليون دولار، تمثل زيادة نسبتها 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

كانت مصر قد حررت سعر عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد، ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.