مهرجان قطر للتسوق يضعها على خارطة السياحة في المنطقة



الدوحة 27 - 1 - 2018 ( رويترز ) واصل مهرجان قطر للتسوق أنشطته الترفيهية والترويجية وعروض الخصومات في 13 مركز تسوق في أنحاء البلاد.

ويهدف المهرجان إلى اجتذاب المتسوقين وتحويل قطر إلى مقصد لسياحة التسوق.

وقال مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة «ما في شك إن المُجَمَّعات التجارية في دولة قطر لعبت دورا أساسيا في جذب السياح إلى هذه المنصات.

فاليوم في قطر هناك أكثر من 900 ألف متر مربع من مساحات التسوق، وأيضا آلاف من مواقف السيارات. فالخدمات المتاحة في المُجَمَّعات التجارية جدا ممتازة. بالإضافة إلى التنوع في هذه المحلات. وقطاع التجزئة جدا كبير، مما يجعل قطر في مقدمة الدول المتميزة في المُجَمَّعات التجارية. وأيضا للمستقبل في مُجَمَّعات جديدة راح تفتح قريبا».

وأسهمت النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق في العام الماضي بما قيمته 1.06 مليار ريال قطري في الاقتصاد المحلي. وزاد عدد الزوار المتوافدين على مراكز التسوق بنسبة 18.6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016 حسب بيان للهيئة العامة للسياحة في قطر.

ويقول شهبيك ان المهرجان يهدف في هذا العام إلى إظهار التنوع الثقافي. ويوضح ان»مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية ركز بشكل كبير على شعاره الأصالة بأسلوب عصري. ونقصد بالأصالة هنا تعدد الثقافات وكيفية إظهار هذه الثقافات المتنوعة. في قطر أساسا هناك العديد من الثقافات وحاولنا إننا نبرزها خلال فترة المهرجانات. ليس فقط بطريقة إبرازها، ولكن أيضا بتتمة استراتيجية قطر حينما انفتحت على ثلثي العالم. فإحنا نستقطب العديد من الجنسيات والدول».

ويستمر المهرجان حتى 8 فبراير/شباط 2018.