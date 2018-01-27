رئيس معارض المرأة تؤكد أهمية المعارض لعكس جهود المرأة لترقية الذوق وتخفيف أعباء المعيشة ورفع القدرات

مدني 27-1-2018 (سونا) - تجولت وكالة السودان للأنباء صباح اليوم داخل معارض المرأة المقامة ضمن فعاليات أسبوع المرأة في مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث و إلتقت من داخل معارض الأسر المنتجة الأستاذة ثريا أحمد يوسف رئيس المعارض والتي أكدت على أهمية المعارض في عكس جهود المرأة الرامية لترقية الذوق وتخفيف أعباء المعيشة ورفع قدرات المرأة ولفتت إلى أن المعارض شملت معارض للأعمال اليدوية من ملبوسات والطباعة والتطريز وأعمال الخزف إضافة للصناعات الصغيرة والمشاتل والشتول المثمرة وثمنت إهتمام حكومة الولاية بقيادة د. محمد طاهر ايلا بمعارض المرأة والفعاليات المصاحبة لها مؤكدة أن المعارض حققت أهدافها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية مشيرة فى هذا الإطار للإقبال الكبير على المعارض والقوى الشرائية العالية على الأسواق .

وفي معارض رابطة المرأة العاملة لتخفيف أعباء المعيشة أكدت الأستاذة إخلاص الشريف أمينة المرأة العاملة بالولاية على نجاح النسخة الثالثة للمهرجان في تحريك قطاعات المجتمع والمرأة بوجه خاص وزادت أن المهرجان كان له الأثر في تقوية النسيج الاجتماعي لمكونات المرأة بالجزيرة وذكرت أن معارض الرابطة لتخفيف أعباء المعيشة ضمن أسبوع المرأة جاءت تأكيداً على تفاعل الرابطة مع قضايا المجتمع والعاملات وأن المعارض شملت على سلع تموينية بأسعار مخفضة وورش للتدريب على صناعة الخبز والكسرة إضافة لمنتجات الألبان وسحانات ومفارم ولفتت إلى أن خطة الرابطة للمرحلة المقبلة تشمل النزول بمعارض تخفيف أعباء المعيشة على مستوى المنشآت والمؤسسات بالمحليات مشيدة بالإقبال الكبير على المعارض .. ووقفت /سونا/ على معارض الجماليات التي نظمتها منسقيه المرأة بالشرطة الشعبية التي جسدت إبداعات المرأة بالجزيرة في صنع الجماليات وأعمال الحياكة والتطريز وأشادت مديرة المعارض بالإقبال الكبير على المعارض والقوى الشرائية العالية .

