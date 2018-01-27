البشير يتوجه الي اثيوببا للمشاركة في القمة الــ30 للاتحاد الافريقي

الخرطوم27 - 1 - 2017 م ( موفد سونا) - توجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إلي أديس أبابا صباح اليوم للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي الــ"30 " والتي تنعقد بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الأثيوبية يومي 28 و29 يناير الجاري.

ويرافق الرئيس وفد يضم كلا من الدكتور فضل عبدالله فضل وزير شوؤن رئاسة الجمهورية و السيد معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء و وزير التجارة الاستاذ حاتم السر ووزيرة الرعاية الإجتماعية الاستاذة مشاعر الدولب والفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية .

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي وأحمد بلال عثمان وزير الإعلام وأحمد سعد عمر وزيررئاسة مجلس الوزراء ووزير الصحة بحر ادريس ابو قردة وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويتوقع أن يجري الرئيس البشير علي هامش القمة عدد ا من اللقاءات مع رؤساء الدول ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك كما سيشارك في القمم التي تعقد علي هامش القمة.

وتشير( سونا) إلي أن القمة الــ30 التي ستعقد تحت شعار( الإنتصار في مكافحة الفساد :مسار مستدام لإحداث التحول في إفريقيا) ستناقش عددا من القضايا من بينها مكافحة الفساد وتحقيق السلام والأمن والتنمية في القارة والهجرة والإرهاب والنزاعات وإصلاح الإتحاد الإفريقي وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية واإصلاح الأمم المتحدة وغيرها من المواضيع التي تهم القارة السمراء.

