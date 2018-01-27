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أخبار محلية - اقتصادية

وزير مالية سنار يؤكد أن الولاية تزخر بإمكانيات كبيرة وجاذبة للإستثمار

التاريخ : 27-01-2018 - 09:35:00 صباحاً
الخرطوم 27-1-2018 (سونا ) - أكد وزير المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة بولاية سنار دكتور إبراهيم سليمان أن الولاية تزخر بامكانات اقتصادية كبيرة جاذبة للإستثمار حباها الله بها ، مشيرا الى سهولة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتعامل مع المستثمرين.
جاء ذلك لدى تفقده جناح ولاية سنار بمعرض الخرطوم الدولي . ووجه سليمان بعثة سنار بمضاعفة الجهود وخلق شراكات مع الشركات الوطنية والاجنبية وتوضيح المواقع والانشطة التي يرغبون في الاستثمار فيها
من جهته زار المهندس بابكر عثمان الخبير الزراعي أقسام المعرض برفقة عدد من المسؤولين بولاية الخرطوم.
وتفيد متابعات ( سونا ) أن المسرح الرئيسى يستضيف مساء اليوم المطرب الجماهيري مامون سوار الدهب بجانب عدد من الفقرات الثقافية.
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