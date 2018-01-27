ممثل وزارة الاستثمار بنهر النيل :الولاية مرشحة لسد فجوة الغذاء على مستوى البلاد والإقليم

الخرطوم-27--1-2018(سونا) -أكد الدكتور عمر أحمد الشيخ ممثل وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة بولاية نهر النيل أن الولاية من ولايات السودان المرشحة لسد فجوة الغذاء على مستوى البلاد والمحيط الإقليمي عبر الاستثمار في القطاع الزراعي المرتبط بإنتاج الغذاء للإمكانيات والثروات الزراعية والحيوانية غير المستغلة مشيرا إلى أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية.

وأشار عمر في ورقته آفاق الاستثمار بولاية نهر النيل التي استعرضها أمام ندوة فرص الاستثمار في الولايات ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي مؤخرا، أشار إلى أن الصناعة هي المحرك لعجلة الإنتاج لافتا إلى أن ولاية نهر النيل لديها ارث صناعي وخبرة فنية تؤهلها لإحداث نهضة صناعية كبرى في مجالات الصناعة المختلفة .

وعن أهمية الاستثمار في الولاية أوضح تميز الولاية بتنوع وثراء مقوماتها السياحية ممثلة في النيل وشلالاته ومواقع الآثار والحياة البرية والمتاحف والصحراء مطالبا بضرورة الاستثمار في مجالات تطوير مناطق الآثار والخدمات الفندقية والمنتجعات والساحة النيلية وخدمات الصيد والمحميات الطبيعية داعيا إلى إعداد خارطة استثمارية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة تلبي رغبات المستثمرين وخطة البلاد الاستراتيجية.







