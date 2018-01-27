هيئة الرهد الزراعية تكمل حصاد 310 ألف قنطار قطن

مدني 27-1-2018 (سونا) - أعلن المهندس عبد العظيم عبد الغني مدير الإدارة الزراعية بهيئة الرهد الزراعية أن مؤشرات حصاد القطن للموسم الحالي تُبشر بإنتاجية عالية وكشف عبد الغني في تصريح/ لسونا /عن وصول 310 ألف قنطار من القطن لمراكز التجميع من مساحة تبلغ 68.8 ألف فدان تمت زراعتها هذا الموسم حيث بلغ إنتاج الشركة الصينية (نيوابك) 6 آلاف قنطار حتى الآن وشركة (سيرفكوت) 6.5 ألف قنطار فيما بلغ إنتاج القطن بشركة (أبو وجدي) حتى الآن 6 آلاف قنطار وقطع بأن عمليات لقيط القطن مستمرة .

وأعلن عبد الغني عن حصاد 85%من محصول الفول السوداني الذي تمت زراعته في مساحة تبلغ 35.03 ألف فدان وبلغ متوسط إنتاجية الفدان ما بين 28 - 30 جوالا بينما بلغت نسبة حصاد محصول الذرة 91% في مساحة تبلغ 53.7 ألف فدان بمتوسط إنتاج ما بين 10 - 12 جوالا للفدان.

ولفت مدير الإدارة الزراعية بالرهد لزراعة 26.6 ألف فدان بمحصولات العروة الشتوية (زهرة شمس _ عدسية _ أعلاف) بالتمويل الذاتي إضافة لزراعة 1.7 ألف فدان زهرة شمس زراعة تعاقدية مع شركة (سيرفكوت) وصلت الآن للرية الرابعة وزراعة 350 فدان بمحصول القمح عبر التمويل الذاتي وصل الآن الرية الرابعة

