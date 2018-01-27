مدير محطة البحوث الزراعية بكادقلي يؤكد نجاح مشروع تجربة زراعة الدخن الصيني بجنوب كردفان

كادقلي 27-1-2018 (سونا) - أكد مدير محطة البحوث الزراعية بكادقلي الدكتور إبراهيم جمعة نجاح تجربة زراعة الدخن الصيني (ذيل الثعلب) بمحليتي كادقلي والقوز بجنوب كردفان في إطار دور المحطة في إستنباط أصناف وتقانات جديدة تلاءم البيئة المحلية وتساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومحصولات الصادر وتطوير الزراعة في السودان .

وقال في تصريحات صحفية إن المشروع يعمل وفق إتفاقية بين هيئة البحوث الزراعية في السودان وأكاديمية سنجاهو بالصين في محطات بحوث كادقلي ، الأبيض ، الجنينة وسنار .

وأكد أن المشروع يجد دعما وإسناد اوتفاعلا كبيرا من الدولة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لجعله ضمن محصولات الصادر .

وأشار إلي أن المحطة تعمل في صنفين من الدخن الصيني (3) و(13) والتي أعطت نتائج جيدة ومؤشرات طيبة بإمكانية نجاح المحصول بالولاية كاشفا عن إبتعاث هيئة البحوث الزراعية لعدد من الباحثين إلى الصين إمتدت لخمسة أشهر للوقوف ميدانيا على تجربة الدخن الصيني في مزارعه من تحضير الأرض حتي الحصاد والتعبئة والتعرف عن كثب على الإمكانيات الحقيقية للمحصول .

وقال إن المحصول واعد لما يتمتع به من مميزات منها تحمل فترات الجفاف والعطش والظروف المناخية الصعبة ومختلف أنواع التربة إضافة إلى قصر فترة نمو وحصاد المحصول التي تمتد لسبعين يوما إلى مائة وعشرين يوما حسب الصنف بجانب زراعته مرتين في العام في الموسمين الصيفي والشتوي في المناطق المطرية والمروية علي السواء علاوة علي أن زراعته تتم في مسافات صغيرة تقلل من الكثافة وتزيد في الإنتاجية .

وأكد حاجة المشروع الي تضافر الجهود الرسمية والشعبية حتي يحقق النتائج المرجوة والدخول في التركيبة المحصولية وإنتاج كميات للصادر دعما للإقتصاد السوداني .

