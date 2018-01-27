وزير التعاون الدولي: خطة لزيادة الصادرات السودانية

الخرطوم -27-1-2018( سونا)أعلن وزير التعاون الدولي إدريس سليمان عن خطة لزيادة الصادرات السودانية بحكم العلاقات الدولية التي يشهدها السودان|.

وقال" لسونا " خلال زيارته لمعرض الخرطوم الدولي في دورته الحالية ان وزارته ستدعم المعارض الدولية التي تنظم بالبلاد وسيكون هناك اتفاق مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة فيما يتعلق بالمناطق الحرة وخلق علاقات جيدة من الانفتاح وبناء مناطق حرة علي كل الحدود.

واشار الوزير المشاركة إلى أن مشاركة 21 دولة و 700 شركة بالمعرض تعتبر من انجح الدورات وتعطي مؤشر علي انفتاح كبير جدا علي السودان الامر الذي يجعلنا ان نوقع شراكات مع الدول المشاركة في المعرض، مشيدا بالاقبال الكبير من الجمهور، للوقوف على أجنحة المعرض مضيفا بتميز الترتيب والتنظيم وذلك لخبرة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الطويلة في هذا المجال.

