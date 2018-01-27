قطار الجزيرة ينقل أكثر من 3 آلاف مسافر للخرطوم خلال أسبوع

مدني-27-1-2018(سونا) - كشف الأستاذ بابكر إبراهيم على مدير محطة السكة الحديد بودمدني عن نقل أكثر من 3 آلاف مسافر من مدني إلى الخرطوم بواسطة قطار الجزيرة (المارد الأخضر) خلال الأسبوع الأول من تدشين رحلات القطار وانطلاقه .

وأعلن بابكر في تصريح ( لسونا ) عن توريد أكثر من 14 ألف جنيه للحزينة العامة . وأوضح أن القطار يسير رحلاته وفق الجدول الموضوع بواقع رحلتين يومياً ودعا طالبي السفر عبر القطار الي ضرورة الحجز قبل 24 ساعة من الزمن المقرر للرحلة وشدد على سكان المدن والقرى التي يمر القطار عبرها بالإبتعاد مسافة 20 متراً عن مسار القطار بالجهتين اليمين واليسار .

من جانبه كشف المهندس عبد الرحمن عبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات بالهيئة عن تصاعد أعداد المسافرين عبر القطار معبرا عن أمنياته بإنشاء محطة بوسط الخرطوم لتلبية رغبات المسافرين عبر القطار بالتوقف في وسط العاصمة بوصفها رابطة لجميع مناطق العمل.

ولفت إلى تزايد المسافرين في أيام العطلات الرسمية ( الجمعة والسبت ) حيث تم سحب أكثر من ألف تذكرة يومي الجمعة والسبت الماضيين وطالب بوحدات إستثمارية بمحطة ود مدني وأن يحافظ المسافرون على مظهر القطار بداخله وخارجة وتفادى الاضرار التي قد تلحق بالمسافر جراء إحداث إتلاف جزء من القطار .

