الإتحاد الأوربي يمول مشروع رفع الإنتاجية ل 3 ألاف مزارع بالنيل الأزرق

الدمازين-27-1-2018(سونا) - أكد المهندس عوض السماني مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية رئيس لجنة مشروع رفع الإنتاجية للمزارعين لدي مخاطبته بمكتبه اليوم اجتماع اللجنة أكد أن المشروع يعد من أميز المشروعات الزراعية التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي ، مشيرا الى أن المشروع يرمي الى إحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة المطرية بالولاية .

وأوضح أن المشروع يستهدف ثلاثة آلاف مزارع من خلال البرامج التقنية بجانب متابعة مدارس المزارعين وتأهيل مراكز التنمية الزراعية وجمع بيانات الحصاد وبناء قدرات جمعيات المزارعين.

وأضاف أن البرنامج يناقش عدة مشروعات أهمها تدريب المرشدين الزراعين بجانب تنفيذ وتقييم العمل الزراعي خلال الفترة الماضية والاهتمام باجتماعات لجنة الدعم الفني والاحتفال بيوم الحقل الزراعي.

