السفير التركي يشيد بالعلاقات المتميزة بين تركيا والسودان

الخرطوم 27 -1 -2018م (سونا) أشاد عرفان نذير أوغلو السفير التركي لدى الخرطوم بالعلاقات المتميزة بين تركيا والسودان .

وقال خلال مخاطبته إحتفال مواطني قرية طيبة الجميلية بمحلية القطينة بحفر بئر القرية اليوم والتي تمولها جمعية ( وقف الديانة التركي ) ، "اشكر الله الذي وفقني أن أكون بجوار أخوتي ونحن اخوة ولا نريد شكرا منكم .. وانا لا اري نفسي سفيرا وانما اخا بينكم " وأضاف تركيا ستبقي خادمة لكم بقدر المستطاع ".

وأكد السفير أن العلاقات السياسية بين البلدين تسير في تطور ملحوظ فضلا عن أنها متجددة دوما معلنا بذل قصاري جهده لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر فأكثر ، مشيرا إلي وجود 20 مستثمرا تركيا في السودان ، مؤكدا رغبة بلاده في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية مع السودان عبر الاستثمارات والمشروعات المشتركة لاسيما في مجال الزراعة والطاقة والتجارة والبنوك والبنية التحتية لافتا إلي أنه بدأ بالأمس ثلاثين متخصصا تركيا بالعمل في جزيرة سواكن ستصبح المركز السياحي للسودان في اقرب وقت .

من جانبه أشاد الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الاسلامية بالدور التركي تجاه الأمة الأسلامية بصفة عامة وتجاه السودان بصفة خاصة ، ممتدخا العلاقة التركية السودانية وقال إنها تعتبر مؤشرا لعودة الهلال إلي المنطقة العربية والإفريقية .

وأوضح ان تنفيذ هذا المشروع يعتبرإمتدادا للإتفاق الذي تم مؤخرا بين البشير وأرودغان مشيدا بدور السفارة التركية في تشجيع المنظمات الخيرية في تنفيذ وتمويل المشروعات التنموية في السودان وحرص السفير شخصيا علي الحضور في افتتاح المشروع .

كما دعا الكاروري مواطني القرية بالمحافظة على المشروع وترشيد إستهلاك المياه والعمل على الإستقرار بالقرية .

وفي ذات السياق ثمن المدير التنفيذي لمحلية القطينة ممثلا للدكتور السمانى دفع الله معتمد محلية القطينة

بالعلاقات الجيدة بين السودان وتركيا معددا دور تركيا تجاه الأمة الإسلامية خصوصا قضية القدس .

وأكد إلتزام المحلية بتوصيل الخط الناقل لكهرباء لقرية طيبة الجميلية كما أعلن عن تبرع المحلية بقطعة أرض مساحتها (2000) متر مربع للسفارة التركية لإقامة منشأت خدمية دعما لمحلية القطينة .

ويشار إلي أن زيارة السفير التركي إلي محلية القطينة تأتي في إطار برنامج منظمة الدعوة الإسلامية في إنفاذ مشروعات السقية .