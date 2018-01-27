لجنة جمع السلاح بمحلية القرشي تلتقي القيادات واللجان الشعبية بوحدتي ود آدم وود النوره

مدني في 27-1-2018(سونا) - قامت اللجنة العليا لجمع السلاح بمحلية القرشي صباح اليوم برئاسة الأستاذ الامين محمد وداعه معتمد محلية القرشي رئيس اللجنة بطواف على وحدتي ود النورة وود آدم الإداريتين حيث عقدت لقاءا تنويرياً ضم القيادات السياسية ورؤساء القطاعات واللجان الشعبية قدم من خلاله أعضاء اللجنة شرحاً وافياً عن كيفية تسليم السلاح والإستمارة المعدة للحصر للفترة المحددة للجمع الطوعي للسلاح في 31 يناير الجاري والعقوبات المترتبة على الذين لم يسلموا السلاح في الفترة المحددة للجمع الطوعي..

من جانبه أشار المعتمد الي أن جمع السلاح يستهدف بسط الامن وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين وقطع بعزم الدولة جمع السلاح غير المرخص مشيداً بالتجاوب الكبير من موطني المنطقة عامة مع هذه النفرة داعياً الي الإسراع بتسليم السلاح غير المرخص في الفترة المحددة للجمع الطوعي التي ستنتهي نهاية الشهر الحالي .