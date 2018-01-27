وزير البيئة يخاطب مساء غد المنتدى البيئي الثانى بأرض المعارض

الخرطوم 27-1-2018 ( سونا ) - يخاطب الدكتور حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة مساء غد الاحد بأرض المعارض ببرى المنتدى البيئي الثانى تحت شعار ( من أجل استخدام بيئة نظيفة وصديقة للمجتمع ) .

وقال دكتور عمر مصطفى وكيل وزارة البيئه إن المنتدى يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة البيئه للمحافظة على البيئة من الملوثات بمختلف أنواعها وتشجيع الابتكارات والتقانات التى تقلل من انبعاث الغازات خاصه غاز تانى اوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري و المنبعث من عوادم المركبات .

وأوضح أن وزارته تشجع أي ابتكار صديق للبيئة معلنا أن الوزارة قامت بتشجيع الركشات التى قامت شركة باسقات باستيرادها وهى ركشات صديقة البيئه وتقلل من الانبعاثات والتلوث والضوضاء.

ودعا عبدالقادر إلى ضرورة التمسك بالمعايير البيئية التى تصون وتحافظ على البيئة حتى يعيش المجتمع فى بيئة خالية من التلوث مطالبا بضرورة تخفيف الانبعاثات واستنهاض الطاقات الانتاجية وتطوير مصادر الموارد لإحداث نهضة تنموية تتماشى مع الرهانات البيئية التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

من جانبه ثمن الأستاذ مدير عام شركه باسقات الأستاذ جلال الدين البشير الجهود التى تقوم بها وزارة البيئه فى تشجيع الابتكارات التى تصون وتحافظ على البيئة.

وقال إن الهدف من هذه الركشات هو المحافظة على البيئه وتقليل الانبعاثات فهى ركشات صديقه للبيئه تقوم بتقليل التلوث وذلك بحرق البنزين والزيت حرقا كاملا مما يؤدى إلى عدم وجود الانبعاثات كما هو حادث من المركبات الاخرى.

