البشير يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الـــ30 للإتحاد الإفريقي

أديس أبابا 27 - 1 - 2018 م( موفد سونا) -وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلي أديس أبابا ظهراليوم للمشاركة في القمة الــ30 لقادة دول ورؤساء حكومات الإتحاد الإفريقي والتي تنعقد بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الأثيوبية يومي 28 و29 يناير الجاري.

وكان في استقباله بمطار أديس أبابا مسؤولو الإتحاد الإفريقي والحكومة الاثيوبية والبروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية والسفير السوداني لدي أثيوبيا جمال الشيخ ومسؤولو السفارة.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس البشير علي هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية والمنظمات الاقليمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم القارة.

وتنعقد القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي تحت شعار(الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لإحداث التحول في افريقيا).

وتأتي مشاركة الرئيس البشير في القمة في اطار حرص السودان علي تدعيم العلاقات وتطويرها مع جميع الدول الافريقية والمشاركة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الافريقي المشترك لصالح الشعوب الافريقية.

