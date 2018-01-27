وزير الثروة الحيوانية بولاية النيل الأبيض يفتتح المعرض الزراعي الأول بكوستي

كوستى 27 - 1 - 2018م ( سونا ) - افتتح وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ممثل والي النيل الابيض المهندس يس عمر حمزة بنادي الضباط بكوستي مساء أمس فعاليات المعرض الزراعي الاول ومعرض الزهور القومي السابع والذي تنظمه منظمة شريان الأمل بالتعاون مع الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية البيئة ووزارة الزراعة بالنيل الابيض وعدد من الشركات والجهات ذات الصلة .

وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بالولاية وعدد من اعضاء حكومة الولاية والقيادات التشريعية والسياسية والامنية والشرطية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني .

و اكد المهندس يس عمر حمزة وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ممثل والي النيل الابيض اهتمام حكومة الولاية بالحفاظ علي البيئة وجعلها جاذبة وصحية ومعافاة .وأعلن سيادته عن تنظيم هذا المعرض بصورة دورية كل عام معربا عن شكره لكل المساهمين والمشاركين والشركات الراعية لهذا المعرض.

من جانبه قال الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية البيئة المشرف على المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الثالث من فبراير المقبل بنادي الضباط بكوستي إنهم حريصون علي الاهتمام بالبيئة معلنا عن تبرعهم لمحلية كوستي بخمسمائة شتلة مثمرة.

وقال إن المعرض يشتمل على أكثر من خمسة وعشرين جناحا تمثل مشاتل الزهور ونباتات الزينة وشتول الفواكه والشركات الزراعية والمناحل وطيور الزينة والنخيل والتمور ومعارض الفولكلور وعروض متنوعة.

ويصاحب المعرض برنامج تثقيفي ودورات تدريبية في المجال البستاني إلى جانب ليال غنانية وشعرية يشارك فيها مجموعة من الفنانين والمبدعين والشعراء من الخرطوم وكوستي على رأسهم الفنان الكبير عمر إحساس وعدد من الشعراء، وأن المعرض يقام برعاية شركة سكر كنانة وبنك الخرطوم وشركة البيبسي كولا.

