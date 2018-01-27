أديس أبابا تكمل استعداداتها لاستضافة القمة العادية الثلاثين للإتحاد الإفريقي

أديس أبابا 27 - 1 - 2018 م (موفد سونا) - أكملت أديس أبابا استعداداتها الأمنية واللوجستية لاستضافة القمة العادية الثلاثين للإتحاد الأفريقي والتي تنعقد بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الأثيوبية يومي28-29 يناير الجاري.

ويشارك الرئيس البشير بجانب40 زعيما أفريقيا ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية في هذه القمة التي تعقد تحت شعار( الإنتصار في مكافحة الفساد:مسار مستدام لإحداث التحول في إفريقيا).

وقال وزير الخارجية الاثيوبي الدكتور ورقنه غيبهو في تصريح لوكالة الأنباء الأثيوبية إن جميع التسهيلات اللازمة للتحضير للقمة قد اكتملت. ودعا الشعب الأثيوبي للتعاون من أجل إنجاح القمة الثلاثين للإتحاد الإفريقي.

وتشير(سونا) إلي أن الإتحاد الإفريقي درج علي عقد قمة يناير من كل عام في مقره بالعاصمة الأثيوبية بينما يعقد قمته نصف السنوية(يونيو-يوليو)في إحدي الدول الأعضاء.

وستعقد قمة الإتحاد نصف السنوية لعام2018 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.