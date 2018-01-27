معتمد ابوكرشولا :عودة نازحي المحلية الي قراهم و مناطقهم أولوية قصوى

الخرطوم 27-1-2018م(سونا) - أكد العميد ( م ) الشيخ الفكي بوش معتمد محلية أبوكرشولا بولاية جنوب كردفان أن عودة نازحي المحلية إلي قراهم و مناطقهم يعد أولوية قصوى خاصة نازحي منطقة تيري بالريف الشرقي من المحلية .

و قال الشيخ في تصريح ( لسونا ) عقب لقائه بوفد أبناء منطقة تيري اليوم بالمحلية إنه آن الآوان لعودة النازحين إلي مناطقهم و أشار إلي أن المناطق تشهد استقرارا أمنيا كبيرا لافتا إلي أن السلام الإجتماعي بين مكونات المجتمع بالوحدات الإدارية قد تحقق .

وأكد الشيخ أن مواطني المحلية ينظرون إلي المحادثات المرتقبة بين الحكومة و قطاع الشمال بتفاؤل ويأملون أن يتم فيها التوقيع علي وقف العدائيات حتي يتسني للمواطنين العودة إلي قراهم الأصلية مشيدا بقرار وقف إطلاق النار والذي أحدث نوعا من التواصل بين مكونات الولاية والذي بموجبه سيتحقق السلام الإجتماعي .

كما أشاد معتمد محلية ابوكرشولا بجهود أبناء تيري في عملية تحقيق السلام و المشاركة في عودة أهل المنطقه إلي قراهم .

