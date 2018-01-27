مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يؤكد مساندته للمجموعة الوطنية لترشيح البشير

الخرطوم 27-1-2018- (سونا) - أكد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية دعمه ومساندته للمجموعة الوطنية لترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.

وطالب الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي اليوم، باستمرار الجهود والتضامن من أجل خلق بيئة ملائمة للإستقرار والتوافق الوطني وتحسين الوضع الإقتصادي. واعتبر تشكيل المجالس الرئاسية الخمس خطوة لدعم السلام والأستقرار والإقتصاد.

إلي ذلك طالب جابر القمة الأفريقية في أديس أبابا بإنهاء مشكلة الهجرة غير الشرعية بجانب العمل على وقف معاناة المواطن الإفريقي من خلال تحسين الأوضاع المعيشية.

