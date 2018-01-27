الشركة السودانية للأسواق الحرة تعلن عن انعقاد المعرض الزراعي السوداني الألماني مارس المقبل

الخرطوم-27-1-2018(سونا) أعلن الأستاذ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة المشروعات بالمناطق الحرة وممثل المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عن انعقاد المعرض الزراعي السوداني الألماني في الفترة من 4-6 مارس المقبل بمشاركة دولتي سويسرا والنمسا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأرض المعارض في ختام الدورة الحالية، وأكد عبدالرحمن تميز فعاليات معرض الخرطوم الدولي الدورة "35" والذي انعقد بمشاركة 33 دولة و ما يقارب 600 شركة محلية وعالمية بالإضافة إلى مشاركة 11 ولاية من ولايات السودان، مشيرا إلى عقد عدد من الاتفاقيات في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وانعقاد ثلاثة لقاءات عمل للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانيين مع دول تونس وتركيا وألمانيا كل على حدة، متوقعا جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ومضيفا بانعقاد عدد من ورش العمل التي تناولت الاقتصاد السوداني وآفاق المستقبل عقب رفع العقوبات الاقتصادية ولافتا إلى انعقاد منتدى فرص الاستثمار والسياحة بالولايات والذي استعرض إمكانيات وتعريف الدول الأجنبية بموارد الاستثمار والسياحة بولايات بشمال كردفان وسنار والبحر الأحمر ونهر النيل والنيل الازرق وتقديم الولايات للعديد من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي والغابي، مشيدا بمشاركة العديد من المسئولين بالجهاز التنفيذي والسفراء الأجانب للوقوف على فعاليات المعرض . وعن احصائيات عدد المشاركين بالدورة الحالية أكد عبد الرحمن رصد عدد الزوار والمشاركين وعدد السيارات من خلال تذاكر الدخول التي استخدمت مضيفا بنشر الاحصائيات لاحقا عقب اختتام المعرض.

من جهته أشار عبد الوهاب محمد علي مدير إدارة المعارض والمؤتمرات إلى التحضيرات المبكرة والاتصالات بالوفود للترويج للمعرض، مؤكدا أن الخبرة التراكمية للشركة ساهمت في نجاح الدورة الحالية، لافتا إلى وقوفهم على آراء الوفود لمعالجات السلبيات التي صاحبت المعرض وتصحيحها في المستقبل.

وعن تخلف مشاركة الوفد المصري بالدورة الحالية أكدعبد الوهاب حجز الوفد المصري لمساحة 150 متر للمشاركة، مضيفا باتصالهم لاحقا للاعتذار عن المشاركة لأسباب داخلية تختص بتحويل الهيئة المصرية للمعارض لهيئة أخرى، لافتا إلى دعوة شركات الاتصالات للمشاركة واعتذارها لمشاركتها في معرض متخصص للاتصالات عقب انتهاء فعاليات معرض الخرطوم في مارس المقبل عن تنمية المعلومات بمشاركة شركات أجنبية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرا الى استمرار تنفيذ المعارض بالعام 2018 لما يقارب 140 معرض متخصص وببرامج مصاحبة والدخول المجاني للجمهور

